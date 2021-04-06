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Юных самбистов Бурятии зовут на турнир в честь 60-летия полёта Гагарина

Юных самбистов Бурятии зовут на турнир в честь 60-летия полёта Гагарина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Турнир по самбо состоится среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов

21 апреля в Москве состоится XVII открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов, приуроченный к 60-летию полёта Юрия Гагарина. Турнир состоится онлайн, принять участие в нём могут ребята из всех регионов. В том числе организаторы приглашают и юных спортсменов из Бурятии.

Турнир ведёт свою историю со спартакиады по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов. Основателем и идейным вдохновителем спартакиады является Евгений Глориозов - легендарный советский самбист, пятикратный чемпион СССР, успешный тренер, воспитавший 16 мастеров спорта по самбо.

В 2020 году турнир впервые был проведён в онлайн-формате. Благодаря этому 200 юных спортсменов из 11 регионов России смогли продемонстрировать своё мастерство. В формате Zoom участников поприветствовали легендарные спортсмены Вячеслав Фетисов, Костя Цзю, Николай Валуев, а также лично дал напутствия для дальнейших спортивных побед профессор Евгений Глориозов.

В 2021 году турнир также пройдёт в онлайн-формате и будет приурочен к 60-летнему юбилею полета первого космонавта Юрия Гагарина.

Участие в турнире бесплатное. К участию приглашаются юноши и девушки в двух возрастных группах 13-14 лет (2007-2008 г.р) и 15-16 лет (2005-2006 г.р.).

В рамках соревнований спортсмены формируют команды - по три пары в каждой. Каждая пара в течение 60 секунд демонстрирует произвольную программу техники самбо. Судьи оценивают выступление по десятибалльной системе.

Перед началом спортивной части командам предлагается представить творческий номер на тему освоения космоса – в творческой части турнира могут участвовать учащиеся, не занимающиеся самбо.

Турнир пройдет 21 апреля 2021 года в Музее космонавтики в режиме zoom-встречи. Начало в 10.00. Прямые включения будут транслироваться в социальных сетях фонда Оксаны Федоровой.

Заявки принимаются на почту konkurs@fedorovafond.ru до 15 апреля в соответствии с регламентом.

Организаторами турнирами выступают федерация самбо Москвы, федерация самбо Московской области и благотворительный фонд Оксаны Федоровой.
спорт самбо
 
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