В Москве наградили победителей ГрандТура «Байкальская миля 2021»
В Экспоцентре на Красной Пресне в Москве 3 апреля состоялась церемония награждения победителей ГрандТура «Байкальская миля 2021», завершившегося в Бурятии.
В этом году из-за пандемии в расписание третьего международного фестиваля скорости «Байкальская миля» пришлось внести изменения. В связи с введёнными ограничениями перед традиционными ледовыми заездами состоялся автопробег от Москвы до Байкала. Он получил название ГрандТур. Официальный старт пробега был дан 20 февраля в Москве от Музея Победы на Поклонной горе. Четыре команды выехали днём раньше из Санкт-Петербурга. Для них ГрандТур «Байкальская миля» начался у исторического здания Штаб-квартиры Русского географического общества. Команды преодолели более 6 тысяч км по семи разным маршрутам и выполнили специальные задания, подготовленные организаторами «Байкальской мили». Завершилась «Байкальская миля» 6-7 марта в селе Максимиха в Бурятии, где гонщики старались установить рекорды скорости на льду Байкала.
Главный приз «Байкальской мили» получила команда BraapX из Санкт-Петербурга, выступавшая под флагом Русского географического общества. Команда выступала на внедорожнике Cadillac Escalade. Капитан команды – рекордсмен «Байкальской мили» 2020 года Максим Васильев, также в её составе двукратный чемпион мира по гидрофлайту Антон Попов и фотограф Лев Роков. Во время заездов на льду Попов установил рекорд скорости на квадроцикле BRP Can-am Ryker.
Главным призом для победителя «Байкальской мили» стала премия в 500 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в «Байкальской миле» приняли участие 19 команд. При этом изначально планировался приезд 150 команд, в том числе из-за рубежа, но планы изменила пандемия. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
Победителю «Байкальской мили» вручили 500 тысяч рублей
Общество, Фото:
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