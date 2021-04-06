В Улан-Удэ 16 домов оставались без холодной воды

Воды не было больше пяти часов



Накануне, 5 апреля, в Улан-Удэ произошла утечка на водопроводной сети на улице Мостостроителей. Для устранения утечки в 19.15 часов отключили от холодного водоснабжения 16 домов частного сектора по улицам Мостостроителей и Брусничная.



В 00.30 часов 6 апреля рабочие заменили муфту на полиэтиленовой трубе. После этого холодное водоснабжение было восстановлено.



Оперативные службы сообщают, что время отключения составило 5 часов 15 минут.





