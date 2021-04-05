В «Заповедном Подлеморье» в Бурятии насчитали 2,6 тысяч соболей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Зимний маршрутный учёт охватил огромную территорию



ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подвело основные итоги зимнего маршрутного учёта, который был проведён в Баргузинском заповеднике, Забайкальском национальном парке и Фролихинском заказнике.



- В зимнем маршрутном учёте приняло участие 25 человек, пройдено на лыжах более 1300 км/чел и 400 км/чел на снегоходе. Отработано всего 70 маршрутов общей протяжённостью 672,2 км, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».



Численность баргузинского соболя составила 2630 особей.



- Интересно, что Соболиная экспедиция 1914 года под руководством Григория Доппельмаира оценила численность соболя в Подлеморье не более чем 30 особей, в те годы соболь как вид находился на грани полного истребления, - отметили сотрудники.



Кроме соболя, регистрировались белка, заяц-беляк, лисица, волк, лось, косуля, благородный олень, дикий северный олень, горностай, ласка, росомаха, колонок, американская норка, выдра, рябчик, тетерев и другие виды.

