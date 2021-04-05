Жители Дальнего Востока не хотят ждать ответ работодателя больше недели

Готовность ждать ответ от работодателя зависит также и от опыта



Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей из Дальневосточного федерального округа и выяснила, как долго они готовы ждать ответ работодателя на свой отклик на вакансию, прежде чем потеряют к ней интерес. А также, как отражается скорость ответа работодателя на впечатлении о компании, которое остается у соискателей.



Выяснилось, что большинство соискателей (67%) из Дальнего Востока рассчитывают, что работодатель отреагирует на их отклик на вакансию в течение недели. При этом лишь 3% хотели бы получить ответ работодателя на свой отклик в тот же день (это самый низкий показатель в России).



30% респондентов сохраняют интерес к вакансии, на которую откликнулись, только первые три дня. Еще 15% кандидатов рассчитывают, что работодатель сможет пригласить их на собеседование или отказать, в срок от 4 до 5 дней, 19% готовы ждать решения работодателя до 7 дней. Что любопытно, доля таких респондентов уменьшилась в два раза (в 2018 году их было 41%), то есть кандидаты стали требовательнее к скорости реакции на их интерес к работе.



Нынче по-прежнему рассчитывают на самую оперативную реакцию работодателей представители туристического и гостиничного бизнеса, административный персонал и сферы продаж.



А подождать ответ в течение недели и даже больше готовы специалисты из банковской сферы, топ-менеджеры, IT-специалисты и рекрутеры.



Готовность ждать ответ зависит также и от опыта: специалисты с опытом работы от 6 лет не теряют интерес к вакансии даже после недели ожидания, это объясняется тем, что они более тщательно выбирают место работы и откликаются только на релевантные вакансии.



Несмотря на это, две трети кандидатов из ДФО лучше относятся к компаниям, которые находят возможность ответить им в первые три дня после отклика (62%).



Если говорить о реальности, с которой сталкиваются жители Дальнего Востока, когда ищут работу, то 43% из них получают ответ в первые три дня, еще 18% ждут от недели до месяца, а 14% остаются без ответа на свой отклик.



- В феврале этого года динамика вакансий в Дальневосточном ФО по отношению к прошлому году составила +44%. При этом количество резюме выросло всего на 14%. Как следствие, работодатели будут вынуждены становиться более внимательными к соискателям, чтобы закрывать вакансии и сохранять свою привлекательность на рынке труда. Если компания хочет оставить о себе хорошее впечатление, ей не стоит откладывать общение с соискателями, которые проявили к ней интерес больше, чем на три дня, - рассказали в пресс-службе hh.ru Дальний Восток.





