В Бурятии люди живут без паспортов по 40 лет

Один из жителей Бурятии отказался получать паспорт по принципиальным соображениям
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала о нескольких неординарных случаях, когда люди годы и даже десятилетия живут без главного документа.
Так, два месяца назад к Юлии Жамбаловой обратились мама и дочь. У мамы паспорт РСФСР был потерян, а у дочери, которой 36 лет, есть только справка с роддома.
- Мама вовремя не подала документы, лишив возможности ребёнка даже окончить школу, - поделилась бурятский омбудсмен.
На сегодняшний день принимаются меры по восстановлению документов. В ближайшее время этот вопрос, наконец, должен быть решён.
Ещё один необычный случай – молодой человек принципиально по своим соображениям отказался получать паспорт. В настоящее время ему 26 лет. Только сейчас он понял, что без документа нельзя ни на работу устроиться, ни получить бесплатную медицинскую помощь.
- Чтобы получить паспорт, необходимо, подтвердить в суде, что проживал на территории Российской Федерации. Вместе с миграционной службой начали решать эти вопросы, уже есть судебное решение. Казалось, ещё один шаг – подача документов в управление миграции, и паспорт будет получен. Сегодня созваниваюсь с управлением миграции, они сообщили, что наш гражданин находится в СИЗО по подозрению в краже. Опять вопрос затягивается, если выпустят, то мы дело доведем до конца, если нет, то сотрудники УФСИН будут заниматься этим вопросом перед освобождением из исправительного учреждения, - рассказала Юлия Жамбалова.
Также из необычных случаев. 48-летняя жительница Бурятии приехала сюда с родителями из Грузии в детстве. Тогда у неё был паспорт РСФСР, но она потеряла и вовремя не восстановила. Сегодня «беспаспортная» женщина живёт одна, семьи нет, работы нет, перебивается случайными заработками.
- Управлением миграции подготовлены документы для отправки в Грузию, но необходимо их официально заверить-поставить апостиль. Эта услуга платная, денег у гражданки нет...Пришлось мне обратиться за помощью к руководителю диаспоры грузин в Бурятии. Михаил Сехниашвили вошел в ситуацию и выделил необходимую сумму. Верю, что скоро и эта женщина получит гражданство Российской Федерации... – поделилась Юлия Жамбалова.
Четвёртый случай – самый сложный. «Байкал-Daily» уже сообщал о непростой судьбе гражданина Молдавии Валерия. Он перебрался в Россию ещё во времена СССР, долгое время ходил с паспортом старого образца. Так получилось, что он потерял почти все документы в начале 2000-х. В 2013-м году переехал из Баунтовского района в Улан-Удэ, тогда и обратился в суд для признания его гражданином России. Пока решение вступало в силу, у Валерия случился инсульт. В это время первая супруга, оставшаяся в Молдавии, подала заявление о признании мужа безвестно отсутствующем, так что в той стране он был признан умершим. Ехать в Молдавию и решать юридическую коллизию Валерий не может физически, он с трудом передвигаться.
- Чтобы подтвердить, что он живой и получить паспорт гражданина Молдавии, нужно ехать на родину. Но в настоящий момент гражданин тяжело болен, с трудом передвигается по дому и выехать не может по состоянию здоровья. Мы рассмотрели с ним все возможные варианты решения его проблемы в регионе – МВД, МИД, Нотариальная контора... Даже рассматривали вариант принудительного выдворения, но посчитали, что суд не вынесет такого решения в связи с болезнью. Я обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в решении проблемы... Лед сдвинулся... На сегодняшний день в Молдавии уже предоставили адвоката, который поможет инвалиду восстановить документы. Как только будут восстановлены документы гражданина Молдавии, он сможет встать на регистрационный учет в Бурятии и в последующем получить гражданство. А значит и все социальные гарантии, - поделилась сегодня Юлия Жамбалова.
В Бурятии люди живут без паспортов по 40 лет
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