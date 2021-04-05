Спортсменка стала третьей в индивидуальной гонке на время в гору
Спортсменка Иркутской области, кандидат в мастера спорта Дарья Бунеева стала бронзовым призёром чемпионата России по велосипедному спорту в индивидуальной гонке на время в гору. Соревнования проходили с 1 по 2 апреля в Майкопе.
Среди женщин Дарья Бунеева финишировала третьей с результатом 27 минут 22,85 секунды. Она уступила велогонщицам из Ростовской и Московской областей. Победу на дистанции 8 километров одержала Анна Байдак из Ростовской области, её результат составил 26:32,02. На втором месте оказалась Наталья Студеникина из Московской области с результатом 26:57,41.
Дарья Бунеева занимается под руководством тренера областной школы высшего спортивного мастерства Игоря Грицких. В этом сезоне в марте на всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе в Севастополе Дарья Бунеева завоевала две золотые медали в групповой гонке и выполнила норматив мастера спорта России. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутская велогонщица стала призёром чемпионата России
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