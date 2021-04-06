В столице республики осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 апреля по северному Прибайкалью и крайнему северу небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -12,-17, днём +9,+14, местами 0,+5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +10,+12.
В Улан-Удэ до +12
Общество, Фото:
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