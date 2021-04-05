В Иркутской области набирают темп профотжиги травы

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Уже проведено более сотни профотжигов



В Иркутской области подготовка к пожароопасному периоду 2021 года началась ещё осенью прошлого года. Тогда в местах, где не было возможности убрать сухую растительность иным способом, по окончании действия особого противопожарного режима в 20 муниципальных образованиях Иркутской области было проведено 142 профилактических контролируемых отжига на общей площади 9403 га.



Нынешней весной после схода снега проведено 118 профотжигов в Ангарске, Братске, Иркутске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Свирске, Тулуне, Слюдянском, Иркутском, Усольском, Боханском и Шелеховском районах. Их общая площадь составила 755,595 га., сообщили в пресс-службе областного МЧС.



Порядок первичных мер пожарной безопасности во время отжига сухой травы строго регламентирован. План, составленный на основании многолетних данных о горимости территории и заявок собственников земельных участков утверждается заблаговременно. Он включает в себя планово-картографический материал с нанесением всех намеченных к выжиганию участков и указанием площадей, распределение сил и средств, задействованных в выжиганиях, график проведения профилактических выжиганий и закрепление за конкретными участками ответственных за проведение работ.



До проведения профилактических отжигов информируют жителей населённых пунктов и собственников объектов, рядом с которыми будут проходить профилактические мероприятия. Для исключения проезда техники и выхода людей в опасную зону во время пожогов выставляются посты.



Самовольные пожоги сухой растительности запрещены. Нарушение требований пожарной безопасности влечёт за собой административную и уголовную ответственность.



Сегодня, 5 апреля, запланировано профилактическое выжигание сухой растительности на площади 102,1 га в Ангарском городском округе, на территории Иркутска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Тулуна, в Усольском и Слюдянском районах.

