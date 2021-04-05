 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 апреля

04 апреля

Популярное

В Иркутской области набирают темп профотжиги травы

В Иркутской области набирают темп профотжиги травы
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Уже проведено более сотни профотжигов

В Иркутской области подготовка к пожароопасному периоду 2021 года началась ещё осенью прошлого года. Тогда в местах, где не было возможности убрать сухую растительность иным способом, по окончании действия особого противопожарного режима в 20 муниципальных образованиях Иркутской области было проведено 142 профилактических контролируемых отжига на общей площади 9403 га.

Нынешней весной после схода снега проведено 118 профотжигов в Ангарске, Братске, Иркутске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Свирске, Тулуне, Слюдянском, Иркутском, Усольском, Боханском и Шелеховском районах. Их общая площадь составила 755,595 га., сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Порядок первичных мер пожарной безопасности во время отжига сухой травы строго регламентирован. План, составленный на основании многолетних данных о горимости территории и заявок собственников земельных участков утверждается заблаговременно. Он включает в себя планово-картографический материал с нанесением всех намеченных к выжиганию участков и указанием площадей, распределение сил и средств, задействованных в выжиганиях, график проведения профилактических выжиганий и закрепление за конкретными участками ответственных за проведение работ.

До проведения профилактических отжигов информируют жителей населённых пунктов и собственников объектов, рядом с которыми будут проходить профилактические мероприятия. Для исключения проезда техники и выхода людей в опасную зону во время пожогов выставляются посты.

Самовольные пожоги сухой растительности запрещены. Нарушение требований пожарной безопасности влечёт за собой административную и уголовную ответственность.

Сегодня, 5 апреля, запланировано профилактическое выжигание сухой растительности на площади 102,1 га в Ангарском городском округе, на территории Иркутска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Тулуна, в Усольском и Слюдянском районах.
отжиг
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В «Заповедном Подлеморье» в Бурятии насчитали 2,6 тысяч соболей
В «Заповедном Подлеморье» в Бурятии насчитали 2,6 тысяч соболей
Общество, 05.04.2021
Зимний маршрутный учёт охватил огромную территорию
Жители Дальнего Востока не хотят ждать ответ работодателя больше недели
Жители Дальнего Востока не хотят ждать ответ работодателя больше недели
Общество, 05.04.2021
Готовность ждать ответ от работодателя зависит также и от опыта
Телешоу «Новая звезда» показало презентацию участницы из Бурятии
Телешоу «Новая звезда» показало презентацию участницы из Бурятии
Общество, 05.04.2021
Бадма-Ханда спела на бурятском в ролике-презентации участников «Новой звезды»
Улан-удэнскую колонию посетил имам
Улан-удэнскую колонию посетил имам
Общество, 05.04.2021
Хамид Сафиулла рассказал, как правильно совершать намаз
В Бурятии люди живут без паспортов по 40 лет
В Бурятии люди живут без паспортов по 40 лет
Общество, 05.04.2021
Один из жителей Бурятии отказался получать паспорт по принципиальным соображениям
В Иркутской области набирают темп профотжиги травы
В Иркутской области набирают темп профотжиги травы
Общество, 05.04.2021
Уже проведено более сотни профотжигов
Владимир Гранат вышел на поле впервые за два года
Владимир Гранат вышел на поле впервые за два года
Общество, 05.04.2021
Футболист из Бурятии дебютировал за команду из ПФЛ
В Улан-Удэ прошла премьера чёрной комедии
В Улан-Удэ прошла премьера чёрной комедии
Общество, 05.04.2021
Спектакль должны были показать ещё в мае 2020-го, однако из-за пандемии этого не случилось

Улан-удэнка поборется за корону «Красы студенчества России»
Улан-удэнка поборется за корону «Красы студенчества России»
Общество, 05.04.2021
Софья Имехенова занимается моделингом и хореографией
Спортшколе в Улан-Удэ присвоили имя Сергея Замбалова
Спортшколе в Улан-Удэ присвоили имя Сергея Замбалова
Общество, 05.04.2021
Инициативу увековечить имя Сергея Замбалова выдвинули тренеры и воспитанники
Житель Бурятии повстречал у дороги медведя
Житель Бурятии повстречал у дороги медведя
Общество, 05.04.2021
«Миша, иди сюда», - подзывал медведя мужчина
Улан-удэнцы обсуждают скелет на балконе
Улан-удэнцы обсуждают скелет на балконе
Общество, 05.04.2021
Скелет на балконе запечатлели на Шишковке
Музыкальный фестиваль INCALZANDO впервые пройдёт в Улан-Удэ
Музыкальный фестиваль INCALZANDO впервые пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 05.04.2021
Зрителям обещают, что это не будет унылый инструментальный марафон
Уроженец Бурятии стал продюсером и сценаристом фильма для «Netflix»
Уроженец Бурятии стал продюсером и сценаристом фильма для «Netflix»
Общество, 05.04.2021
Кен (Иннокентий) Могзолов завершил работу над фильмом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^