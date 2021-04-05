Футболист из Бурятии дебютировал за команду из ПФЛ
1 апреля, после зимнего перерыва, возобновился сезон профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Во второй группе центральным матчем 17-го тура стала игра между московской «Родиной» и командой из города Долгопрудный «Олимп-Долгопрудный». Впервые за два с небольшим года на поле в официальном матче вышел уроженец Улан-Удэ Владимир Гранат. Он был заявлен в стартовом составе.
Как сообщал «Байкал-Daily», футболист из Бурятии подписал контракт с «Олимпом-Долгопрудный» в январе 2021 года. До этого Гранат играл за казанский «Рубин» с 2017 до 2020 год. Однако последний раз весь матч за «Рубин» Владимир провёл в марте 2019 года, ещё при Курбане Бердыеве. Тогда казанцы проиграли «Ростову» со счётом 0:2, а в конце игры Гранат получил травму - перелом малоберцовой кости и долгое время восстанавливался.
В ПФЛ в матче против «Родины» Владимир Гранат отыграл все 90 минут. Результативными действиями не отличился, только лишь схлопотал жёлтую карточку за срыв перспективной атаки. «Олимп-Долгопрудный» всё же победил (1:2). Сейчас команда Владимира Граната идёт первой во второй группе и имеет солидный отрыв от своего ближайшего преследователя «Динамо-2» в 8 очков.
18 тур стартует завтра, 6 апреля. В нём «Олимп-Долгопрудный» сыграет дома против команды «Торпедо-Владимир». Выйдет ли на поле Гранат ещё неизвестно, однако судить матч будет другой улан-удэнец Роман Галимов.
Также во второй группе играют команда из Читы и иркутский «Зенит». Читинцы в 17-м туре добыли свою вторую победу в чемпионате, обыграв «Локомотив-Казанка». Сейчас «Чита» находится на последнем 16 месте, имея в активе 8 очков.
Матч между «Мурумом» и иркутянами был перенесён. «Зенит» за первую половину чемпионата набрал лишь 17 очков. Команда находится на 12 месте, при этом имея два матча в запасе.
Владимир Гранат вышел на поле впервые за два года
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