На Байкале разыграют «Кубок Александра Попова» по плаванию

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Юные спортсмены будут соревноваться в четырёх возрастных группах



В Иркутской области пройдут соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова на Байкале». Такое решение было принято по итогам встречи четырёхкратного Олимпийского чемпиона Александра Попова с губернатором региона Игорем Кобзевым.



Александр Попов заявил, что на открытие соревнований приедет лично. Кроме того, профессиональные спортсмены и олимпийские чемпионы проведут мастер-классы для детей.



Предварительно соревнования запланированы с 16 по 18 сентября и состоятся в четырёх возрастных группах – от 10 до 16 лет, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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