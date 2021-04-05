Первый этап чемпионата проведут в Кяхте
24 апреля в Бурятии стартует первый этап открытого чемпионата республики по мотокроссу. Межрегиональные соревнования состоятся в городе Кяхта.
Гонки пройдут в классах: «85 куб. см» (12-15 лет), «Юниоры» (14-18 лет), «Открытый 1» (18-34 года), «Открытый 2» (35-44 года), «Ветераны» (45 лет и старше), «Пит байк» (14-18 лет). Соревнования проводятся на личное первенство в два заезда для каждого класса мотоциклов. Предварительные заявки подаются не менее чем за 7 дней до начала этапа.
Призёры и победители получат медали, денежные призы, грамоты и памятные вымпелы. Об этом сообщает федерация мотоциклетного спорта Бурятии.
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В Бурятии состоятся соревнования по мотокроссу
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