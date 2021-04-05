В Улан-Удэ прошла премьера чёрной комедии









3 и 4 апреля в Русском драматическом театре имени Бестужева состоялась премьера чёрной комедии по пьесе Мартина Макдонаха «Калека с острова Инишмаан» (16+).Как сообщили в пресс-службе театра, эту премьеру ждали долго. Спектакль в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Антона Коваленко должен был быть показан в мае 2020-го, однако из-за закрытия театров и самоизоляции этому не суждено было сбыться. Работа над чёрной комедией продолжилась летом, а сдача на коллектив состоялась в сентябре. Прошло семь месяцев, и зрители, наконец, смогли увидеть «Калеку с острова Инишмаан».Это одна из пьес, написанная Мартином Макдонахом об Аранских островах. Затерянные у берегов Ирландии они и сегодня привлекают внимание туристов каменистыми склонами, морем и особой аутентичной атмосферой. Здесь живут настоящие ирландцы, отрезанные от большого мира, грубоватые, но искренние и честные в своих чувствах и отношениях.В центре сюжета – калека Билли, который мечтает вырваться на съёмки фильма «Человек из Арана», созданного на заре Голливуда в 1934 году. Он живёт на острове, где его единственное развлечение – разглядывание коров. Среди людей, знающих друг друга, как облупленных. Они ходят в дырявых отрепьях, питаются зелёным горошком, важной новостью считают драку гуся и кошки, а свою страну – дырой. «Значит, Ирландия не такая уж дыра, раз сюда приезжают французы, (…заплывают акулы, голливудские режиссеры снимают фильмы)», – так они рассуждают. Уехать в Америку на кинопробы – для него единственная возможность убежать и попытаться найти своё счастье.– В целом прошёл год с начала репетиций и первой читки пьесы. И спектакль таки родился! Как и полагается, в нешуточных страданиях, и стал частью нашей жизни в полном смысле слова. И это очень ценно, это чувствует зритель, и потому как бы прислушивается к тому, что стоит за этим жестоким фасадом истории, – рассказывает режиссер.По мнению Антона Коваленко, одной из приоритетных задач в этой работе было освоить язык автора, заговорить на этом языке по-своему, присвоить, осознать и пробиться к сути и тем смыслам, которые закодированы автором в пьесе.– Язык пьесы Макдонаха – это язык безумного, больного подсознания человеческого сообщества, вывернутый автором наизнанку и превращенный с помощью его таланта в этакий документ-диагноз времени и нас сегодня, живущих в этом времени. Это язык субкультуры, маргиналов, людей, находящихся, так сказать, на обочине общества. Это, по сути, закрытый мир, недоступный для нормальных людей. К тому же автор ещё явно с сарказмом относится к происходящему в пьесе. Но в основе-то лежит, конечно, его глубокая эмпатия, искреннее сочувствие ко всем этим людям, забытым богом, где-то на самом краю земли… Естественно, когда погружаешься в это всё, пропускаешь через себя, то просто невозможно не переболеть пусть и в облегчённой форме всем набором болезней и безумия, в котором живут герои пьесы Мартина. Мы достойно прошли испытание, я считаю, и остались людьми, несмотря ни на что, – продолжает режиссер.Для артистов такая длительная работа над спектаклем с большими перерывами тоже оказалась совсем непростой.– Это очень сложно – останавливаться, а затем вновь погружаться в материал, – говорит актёр Артур Шувалов, исполнивший роль Малыша Бобби. – Для меня этот спектакль о любви, конечно, об отношениях между людьми, о том, что все мы думаем, что будем счастливыми где-то там, когда-то потом, но не здесь и не сейчас. Герои называют свой остров дырой и многие мечтают вырваться, но не факт, что там они станут счастливее...»– Мы сплоченная команда в спектакле. Держимся всегда за руки, поддерживаем друг друга. На поклоне держим друг друга за плечи и плачем, это слезы радости. Обожаю партнёрство. Видишь глаза партнёра, и мне безумно любопытно, что там?! В эти моменты чувствую любовь. Даже в танце, даже мельком, улавливая взгляд, – делится впечатлениями заслуженная артистка Бурятии Кристина Баженова (Кейт Осборн).– Для меня этот спектакль о мечте, пусть и несбыточной. Но главное, чтобы она была, ведь только мечта заставляет нас преодолевать любые трудности, которые встречаются на пути, – отмечает молодой актёр Роман Гаврилов (Бартли Маккормик).Главную роль калеки Билли исполнил молодой актёр Дмитрий Тарбеев, который за неё был награжден дипломом ГРДТ имени Бестужева к Международному дню театра в номинации «Лучшая мужская роль».– Это очень значимый для меня спектакль, сложный, эмоциональный, энергетически затратный, – говорит он.С премьерой театр поздравило министерство культуры Бурятии. Присутствовавший на втором показе первый заместитель министра Николай Емонаков отметил: «Это спектакль, который, думаю, никого не оставит равнодушным. Многие артисты раскрылись для меня с другой стороны и показали новые грани своего таланта».