Борицы Бурятии завоевали 2 награды первенства России

Бронзовые медали выиграли Мунсэл Цыденова и Кристина Тамразян



В Московской области завершилось первенство России по женской вольной борьбе среди юниорок до 21 года. Соревнования проходили 2 и 3 апреля в городе Наро-Фоминск.



В первенстве приняли участие спортсменки из Бурятии. В весовой категории до 57 кг бронзовую медаль завоевала Мунсэл Цыденова. В весовой категории до 62 кг ещё одну бронзовую награду выиграла Кристина Тамразян. Спортсменок тренирует Евгений Павлов, сообщает пресс-служба РСШОР РБ.



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