Бронзовые медали выиграли Мунсэл Цыденова и Кристина Тамразян
В Московской области завершилось первенство России по женской вольной борьбе среди юниорок до 21 года. Соревнования проходили 2 и 3 апреля в городе Наро-Фоминск.
В первенстве приняли участие спортсменки из Бурятии. В весовой категории до 57 кг бронзовую медаль завоевала Мунсэл Цыденова. В весовой категории до 62 кг ещё одну бронзовую награду выиграла Кристина Тамразян. Спортсменок тренирует Евгений Павлов, сообщает пресс-служба РСШОР РБ.
Борицы Бурятии завоевали 2 награды первенства России
Общество, Фото:
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