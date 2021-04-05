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Улан-удэнка поборется за корону «Красы студенчества России»

Улан-удэнка поборется за корону «Красы студенчества России»
Общество,  Фото:страница Софьи Имехеновой
Софья Имехенова занимается моделингом и хореографией

Студентка ВСГИК Софья Имехенова участвует в конкурсе «Краса студенчества России — 2021».

- Участниц этого поста объединяет общее любимое дело — моделинг. Некоторые из них уже давно работают в этой сфере и даже являются преподавателями, а кто-то только начинает свой путь в этой непростой профессии, - отмечают организаторы.

Софья побеждала на конкурсах красоты. К списку её наград относятся следующие достижения – победительница конкурса красоты и таланта «Мисс Байкала» 2018, TVC Model модельного конкурса «Gold model of Buryatia» 2017 (лауреат 1-ой степени). Помимо моделинга, девушка также активно занимается хореографией и ведёт блоги в социальных сетях.

- Софья Имехенова обучается в Восточно-Сибирском государственном институте культуры и уверена, что в случае победы поднимется престиж её малой родины и у россиян появится интерес к самобытной культуре народа Бурятии, который будет способствовать развитию внутреннего туризма, - презентовали организаторы улан-удэнку.

В социальной сети устроили голосование за участниц - девушек, увлекающихся моделингом. «Поддержка сейчас очень важна для участниц, её можно выразить в этом голосовании», - объясняют организаторы.

Проголосовать за Софью можно здесь - https://vk.com/wall-13854777_69938.

Очный этап VII национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России» образовательных организаций высшего образования состоится с 11 по 16 апреля. Он состоится в Архангельске.

Участницами очного этапа станут 65 студенток высших учебных заведений из 42 регионов.

Их ждёт программа очного этапа конкурса, которая включает в себя:

- самопрезентацию (хронометраж не более двух минут);
- орфографический диктант;
- литературный тест;
- фотоэтап;
- творческое выступление (хронометраж не более двух минут) в любом направлении: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр и др.;
- дефиле.

По итогам всех испытаний, будет отобрано 12 финалисток, которые поборются за титул «Краса студенчества - 2021» на гала-шоу 15 апреля в Архангельском театре драмы имени Ломоносова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2015 году представительница Бурятии Анастасия Левина попала в десятку лучших на конкурсе «Мисс студенчество России».


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