Золотые награды завоевали Батлаев Баир, Цыбиков Радна, Воронцова Людмила, Ткачёва Кристина и Бадмаринчинова Эржена
В физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ завершилось первенство Дальневосточного федерального округ по боксу среди юниоров и юниорок 19-22 лет. На соревнованиях были разыграны медали в десяти весовых категориях. За медали первенства и путёвки на первенство России боролись спортсмены Бурятии, Забайкальского края, Магаданской области, Якутии, Приморского и Хабаровского краёв.
Бурятию на турнире представили 16 спортсменов. По итогам первенства золотые медали для республики выиграли Батлаев Баир, Цыбиков Радна, Воронцова Людмила, Ткачёва Кристина и Бадмаринчинова Эржена. Вторые места заняли Арефьева Юлия, Ергалова Вика, Павлова Анастасия, Фун-Ся Ксения и Разуваев Даниил. «Бронзу» выиграл Уфимцев Алексей. Спортсменов сборной тренировали Шаргакшанов Д.Н., Сенотрусов А.П., Бадмаев Б.Ц., Бадмаев Б.Б. и Галсанов Д.Д. Об этом сообщает пресс-служба республиканской спортивной школы олимпийского резерва.
Боксёры Бурятии выиграли 11 медалей первенства ДФО
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