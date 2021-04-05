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Спортшколе в Улан-Удэ присвоили имя Сергея Замбалова

Спортшколе в Улан-Удэ присвоили имя Сергея Замбалова
Общество, 
Инициативу увековечить имя Сергея Замбалова выдвинули тренеры и воспитанники

Спортивной школе №12 в Улан-Удэ присвоили имя Сергея Замбалова, сообщил мэр Игорь Шутенков.

- Такое распоряжение я подписал на прошлой неделе на основании обращения коллектива школы. Тренеры и воспитанники выдвинули инициативу увековечить имя великого спортсмена, нашего земляка, и мы её поддержали. Сергей Жалсанович возглавлял это спортивное учреждение с 2001 года, в его стенах он воспитал чемпионов по вольной борьбе, по футболу и стрельбе из лука, - поделился на своих странице в соцсети мэр.

Вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии, директор спортивной школы №12, бывший борец-вольник Сергей Замбалов скончался в августе 2020 года. /news/16/396768/

Сергей Замбалов родился 29 сентября 1964 года. Заслуженный мастер спорта России, заслуженный работник физической культуры и спорта Бурятии. С 1984 по 1996 годы был в сборной СССР и России, выступал в весе до 52 кг. В 1987 году стал обладателем Кубка мира. Завоевал звание чемпиона СССР в 1990 году и чемпиона России в 1993-м.

В 1993 году стал бронзовым призёром чемпионата мира. Спустя год взял также бронзу чемпионата Европы. Завершил спортивную карьеру в 1996 году. После занимался тренерской деятельностью.
спорт спортивная школа вольная борьба
 
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