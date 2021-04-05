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В Бурятии пробегут «Тункинский марафон»

В Бурятии пробегут «Тункинский марафон»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Старт и финиш забега запланирован в селе Туран

15 мая в Бурятии состоится очередной открытый республиканский легкоатлетический «Тункинский марафон». Трасса соревнований длиной 21 км пройдёт из села Туран Тункинского района до местности Бурхан Баабай и обратно.

Напомним, что первый «Тункинский марафон» провели 19 октября 2019 года. В соревнованиях приняли участие около двухсот спортсменов из Бурятии, Иркутска, Ангарска и Усолье-Сибирского. Бегуны преодолели три дистанции: 21, 10 и 3 км.

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Бурятия спорт легкая атлетика марафон Тункинский район
 
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