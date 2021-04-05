Первенство состоится в местности Тологой Иволгинского района
С 10 по 11 апреля в Бурятии пройдут ХV открытые республиканские соревнования по технике горного туризма памяти С.Д. Балданова. Местом проведения состязаний станет скальный массив в местности Тологой Иволгинского района.
К соревнованиям допускаются команды туристических клубов, коллективов предприятий, учреждений, учебных заведений, сборные команды районов. Команды по классам «А» и «Б» должны состоять из 6 человек от 16 лет и старше (в том числе не менее 1 женщины).
В классе «А» спортсмены соревнуются в прохождении этапов: навесная переправа (30 м), спуск (100 м), подъём скальный (20 м), траверс (25 м), транспортировка пострадавшего, горный бег. В классе «Б»: поляна заданий (узлы, азимут, топография), подъём скальный (15 м), траверс (15 м), спуск (15 м), навесная переправа (20 м), транспортировка пострадавшего, горный бег.
Победители и призёры соревнований в командном и личном зачётах награждаются грамотами. Команды, занявшие первые три места в командном первенстве, награждаются грамотами и призами.
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В Бурятии проведут соревнования по технике горного туризма
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