Лучшими в Советском районе стали учащиеся школы №54
2 апреля в Улан-Удэ прошёл первый районный фестиваль-конкурс школьных команд КВН-2021, к которому они усердно и ответственно готовились. В игре приняли участие команды школ Советского района: команда школы №8, команда «ОБЖ» школы №44, команда «А» школы №54, команда «Безнадёжная молодёжь» лингвистической гимназии №3.
В доме творчества «Форус» сборные учащихся 8-11 классов сражались за право называться самой весёлой и находчивой командой фестиваля в следующих конкурсах: «Визитка», «Домашнее задание» (тема была посвящена Дню смеха) и «Музыкальный фристайл». Выступления команд оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли чемпионы и участники лиг КВН. Школьников судили за юмор, качество текстов, плотность шуток, интересные сценки, смешные миниатюры и актёрское мастерство.
По результатам всех конкурсов абсолютным победителем стала команда «А» школы №54. Именно они будут защищать честь Советского района в городском фестивале-конкурсе школьной лиги КВН. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ прошёл фестиваль-конкурс школьного КВН
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первый этап чемпионата проведут в Кяхте
Победителей выбирали в семи номинациях
У юбиляра 19 внуков и 20 правнуков
Золотые награды завоевали Батлаев Баир, Цыбиков Радна, Воронцова Людмила, Ткачёва Кристина и Бадмаринчинова Эржена
Граждан наградят знаком отличия за заслуги и нагрудными знаками
Экспресс будет отправляться из столицы Бурятии 5 раз в неделю
Поощрение знаком будет проводиться один раз в год
Бронзовые медали выиграли Мунсэл Цыденова и Кристина Тамразян
Спортсменка стала третьей в индивидуальной гонке на время в гору
В целом население России уменьшилось на 711 тысяч человек
Мужчина повторно нарушил антиковидные правила
В прошлом году 178 абитуриентов, хотевших стать врачам, не сдали ЕГЭ по химии
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с Мамая
Зимний маршрутный учёт охватил огромную территорию
Готовность ждать ответ от работодателя зависит также и от опыта