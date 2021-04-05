В Улан-Удэ прошёл фестиваль-конкурс школьного КВН

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Лучшими в Советском районе стали учащиеся школы №54



2 апреля в Улан-Удэ прошёл первый районный фестиваль-конкурс школьных команд КВН-2021, к которому они усердно и ответственно готовились. В игре приняли участие команды школ Советского района: команда школы №8, команда «ОБЖ» школы №44, команда «А» школы №54, команда «Безнадёжная молодёжь» лингвистической гимназии №3.



В доме творчества «Форус» сборные учащихся 8-11 классов сражались за право называться самой весёлой и находчивой командой фестиваля в следующих конкурсах: «Визитка», «Домашнее задание» (тема была посвящена Дню смеха) и «Музыкальный фристайл». Выступления команд оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли чемпионы и участники лиг КВН. Школьников судили за юмор, качество текстов, плотность шуток, интересные сценки, смешные миниатюры и актёрское мастерство.



По результатам всех конкурсов абсолютным победителем стала команда «А» школы №54. Именно они будут защищать честь Советского района в городском фестивале-конкурсе школьной лиги КВН. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

