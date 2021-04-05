Скелет на балконе запечатлели на Шишковке
Улан-удэнец сфотографировал скелет, вывешенный на балконе. Необычный предмет он увидел на Шишковке. Фотографии очевидец разместил в паблике «Аноним 03».
Подписчики начали шутить на эту тему и предполагать, что это квартира учителя биологии.
Кто-то в комментариях даже возмутился таким снимкам. Пользователи пишут: «Уже скоро в окна будут заглядывать, фотать и спрашивать, а это что, а это?», «Как много любопытных развелось? Ходи да оглядывайся, не фотографируют ли тебя...просто ужас».
Также жители Бурятии оставляют шутливые комментарии на тему скелетов, спрятанных в шкафу: «У каждого свои скелеты в шкафу, в данном случае на балконе», «Они его из шкафа погулять вывесили»,
Один пользователей пошутил: «Хаски новый клип снимает». Имеется в виду эпатажное поведение рэпера из Бурятии, который, например, устраивал собственные похороны.
Улан-удэнцы обсуждают скелет на балконе
Общество, Фото:
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