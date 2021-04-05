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Улан-удэнцы обсуждают скелет на балконе

Улан-удэнцы обсуждают скелет на балконе
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Скелет на балконе запечатлели на Шишковке

Улан-удэнец сфотографировал скелет, вывешенный на балконе. Необычный предмет он увидел на Шишковке. Фотографии очевидец разместил в паблике «Аноним 03».

Подписчики начали шутить на эту тему и предполагать, что это квартира учителя биологии.

Кто-то в комментариях даже возмутился таким снимкам. Пользователи пишут: «Уже скоро в окна будут заглядывать, фотать и спрашивать, а это что, а это?», «Как много любопытных развелось? Ходи да оглядывайся, не фотографируют ли тебя...просто ужас».

Также жители Бурятии оставляют шутливые комментарии на тему скелетов, спрятанных в шкафу: «У каждого свои скелеты в шкафу, в данном случае на балконе», «Они его из шкафа погулять вывесили»,

Один пользователей пошутил: «Хаски новый клип снимает». Имеется в виду эпатажное поведение рэпера из Бурятии, который, например, устраивал собственные похороны.


скелет социальная сеть
 
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