Музыкальный фестиваль INCALZANDO впервые пройдёт в Улан-Удэ

Зрителям обещают, что это не будет унылый инструментальный марафон



С 5 по 11 мая в Улан-Удэ на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета пройдёт первый музыкальный фестиваль «INCALZANDO» (6+). Этот итальянский термин, давший название фестивалю, означает «ускорение и увеличение динамики». Тем самым главная цель фестиваля – усилить внимание к оркестру, показать его новый облик, «вывести в свет», из оркестровой ямы на сцену, сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.



Бурятский театр оперы и балета как флагман профессионального искусства должен опираться на прочный фундамент в виде Национального симфонического оркестра. Так он будет называться в будущем, и фестиваль - первый шаг к обретению нового статуса. Такие легендарные фестивали, как Зальцбургский музыкальный или «Звёзды белых ночей» организуются вокруг симфонических оркестров этих территорий и являются их маяками.



Так и фестиваль «Incalzando» с момента своей идеи содержит в себе амбициозные цели, реализация которых обещает сделать регион привлекательным для его жителей и многочисленных гостей. Зрителям обещают: это будет не унылый инструментальный марафон, а весеннее разнотравье классических жанров: камерных, вокальных, симфонических, музыкально-литературных, концертных. И ещё, на что хватит фантазии и художественного вкуса его создателя – представителя Санкт-Петербургской дирижёрской школы Георгия Албегова.



Приглашены известные исполнители. Солистка Большого театра Агунда Кулаева на сегодняшний день признана лучшим меццо-сопрано страны, её выступления проходили в Миланской опере, Национальной опере Софии, в Немецкой опере в Берлине и на фестивале «Арена ди Верона», в Национальной опере Амстердама и в Токийской Никикай-опере. Вот, что пишут о ней на OperaNews: «С первых фраз Кулаева не только демонстрирует полноценность своего голосового диапазона с шикарной серединой, уверенными верхами и плотным звучанием в нижнем регистре, но и восхитительной фразировкой, окрашенной поразительной интонационной игрой». 5 мая убедиться в этом смогут слушатели Вокального вечера, который она представит вместе с оркестром на сцене Бурятского оперного.



Потомственную оперную певицу сменит представитель другой блестящей музыкальной династии Иван Рудин, являющийся руководителем международного музыкального фестиваля «ArsLonga» в Москве, сопредседателем «Немецкого общества А. Шнитке» (Гамбург, Германия), в прошлом доцентом Высшей школы музыки Гамбурга, а ныне Художественным руководителем Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества. В программе следующего фестивального дня (8 мая) Иван Рудин выступит солистом в Концерте для фортепиано с оркестром № 3 С.В. Рахманинова. А во втором отделении прозвучит Симфония № 1 П.И. Чайковского.



В День Победы (9 мая) фестиваль совместно с Национальным музеем Бурятии представит уникальный концертный жанр, где будут звучать и письма военных лет (в исполнении Эржены Жамбаловой, художественное слово) и Восьмой квартет Д.Д. Шостаковича.



Завершит фестивальную программу один из самых именитых скрипачей современности Дмитрий Стопичев. На его счету десятки лауреатских званий, среди которых: Международный конкурс им. А. Глазунова (Париж, 2007, III премия), Международный конкурс «Искусство и образование в XXI веке» (Финляндия, 2007, Гран-при), Международный конкурс «Марианские миниатюры» (Чехия, 2010, I премия) и др. 11 мая совместно с оркестром он представит (впервые в Улан-Удэ) Концерт для скрипки с оркестром финского классика Яна Сибелиуса. Символично, что финальным произведением концертного проекта станет «Неоконченная» симфония Ф. Шуберта, дав надежду на ежегодное продолжение фестиваля.



Организаторы заверяют, что «INCALZANDO» станет драйвером классического искусства Бурятии, объединяющим ярких и одаренных людей – как признанных мастеров, так и тех, чья творческая звезда только восходит.

