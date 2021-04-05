В Иркутской области появился знак «Почётный доброволец»

Поощрение знаком будет проводиться один раз в год



В Иркутской области учредили знак «Почётный доброволец». Об этом стало известно 2 апреля на заседании координационного совета в сфере добровольчества при правительстве региона.



Как рассказала министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова, знаком поощряются граждане Российской Федерации от 18 лет, проживающие на территории Иркутской области, осуществляющие добровольческую (волонтёрскую) деятельность и добившиеся высоких результатов в ней.



- Вручение знака будет производиться один раз в год на основании ходатайства о поощрении, которое подписывается руководителем соответствующего органа или организации, заверяется печатью и направляется в министерство по молодёжной политике Иркутской области. С ходатайством могут обратиться органы государственной власти региона, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественные объединения, – пояснила Маргарита Цыганова.



Кроме этого, подготовлен план развития добровольчества на территории Иркутской области на 2021 год. Ключевым проектом этого года станет акселератор «Добро на Байкале», который объединит образовательные и мотивационные мероприятия, а также выстроит единую «линию» работы с участниками добровольческого движения. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике региона.

