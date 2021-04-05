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В Чите прошла первая тренировка перед парадом Победы

В Чите прошла первая тренировка перед парадом Победы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Репетировал военный оркестр

В Чите состоялась первая тренировка сводного военного оркестра, участвующего в Параде Победы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Под руководством начальника оркестра майора Александра Денисова личный состав отработал музыкальную технику исполнения военных маршей, строевые приёмы в составе парадного расчёта. Тренировки продолжатся в течение ближайшего месяца.

В состав сводного военного оркестра вошли музыкальные коллективы от окружного учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых и танковых войск и соединения управления общевойсковой армии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ также начали подготовку к параду Победы. В нём примут участие военные, прошедшие вакцинацию от COVID-19.

В прошлом году в Бурятии 9 мая был отменён традиционный парад Победы. Вместо этого по центру Улан-Удэ прошёл парад оркестров, за которым жители наблюдали с балконов.
парад
 
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