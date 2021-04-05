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Уроженка Хоринского района Бурятии отпраздновала 90-летие

Уроженка Хоринского района Бурятии отпраздновала 90-летие
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
У юбиляра 19 внуков и 20 правнуков

1 апреля исполнилось 90 лет Аграфене Сахаевне Содномовой, уроженке села Булум Хоринского района Бурятии. В этот знаменательный день юбиляр приняла поздравления от главы Хоринского района, советов депутатов и ветеранов, отдела социальной защиты населения. Ей вручили персональные поздравления от президента России и главы республики, а также сертификат на единовременную денежную выплату.

- Когда началась война ни о какой учёбе и речи не могло идти. Все думали только о том, как помочь фронту, как прокормить семью. Я успела окончить 4 класса. В 10 пришлось оставить учёбу, помогать маме на ферме. Работала подменной дояркой, а в 14 лет, мне доверили 15 дойных коров, - вспоминает детские годы Аграфена Сахаевна.

44 года её трудового стажа – это работа в родном селе, в совхозе «Анинский». Она не раз избиралась членом Хоринского РК КПСС, депутатом всех уровней. А в 1957 году Аграфена Содномова была удостоена чести принять участие в фестивале молодёжи в Москве в составе делегации от республики.

За многолетний труд Аграфена Сахаевна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Медалью материнства», многочисленными почётными грамотами, благодарственными грамотами министерства сельского хозяйства, юбилейными медалями. Также она имеет звание «Ветеран труда».

Аграфена Содномова воспитала 6 детей. У неё 19 внуков и 20 правнуков. Свои авторские песни и стихи исполняет в кругу друзей, родных и близких, на мероприятиях в дни празднования Сагаалган, ежегодных молебнах на обоо. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
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