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В Забайкалье музыканты соберутся на «Дни гармоники»

В Забайкалье музыканты соберутся на «Дни гармоники»
Общество,  Фото:pixabay.com
Фестиваль объединит молодых баянистов и гармонистов

С 19 по 26 апреля в Забайкальском крае пройдёт IV(VIII) фестиваль-конкурс «Дни гармоники в Забайкалье». Мероприятие состоится в дистанционном формате на платформе YouTube.

В фестивале примут участие ученики детских музыкальных школ, школ искусств, училищ, а также исполнители, не обучающиеся в образованиях дополнительного образования, самодеятельные артисты. Допустимый возраст участников от 9 до 35 лет включительно. Конкурс проводится по следующим номинациям: сольное исполнительство, ансамбли (баянистов, аккордеонистов, гармонистов), ансамбли «Учитель-ученик».

Конкурсные выступления будет оценивать жюри из известных российских исполнителей и педагогов, преподавателей Забайкальского краевого училища искусств.

- Мероприятие проводится с целью сохранения и развития в культурно-образовательном пространстве Дальнего Востока и России традиций музыкального образования на баяне, аккордеоне, гармони, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
Забайкальский край фестиваль конкурс музыка
 
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