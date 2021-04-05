Фестиваль объединит молодых баянистов и гармонистов
С 19 по 26 апреля в Забайкальском крае пройдёт IV(VIII) фестиваль-конкурс «Дни гармоники в Забайкалье». Мероприятие состоится в дистанционном формате на платформе YouTube.
В фестивале примут участие ученики детских музыкальных школ, школ искусств, училищ, а также исполнители, не обучающиеся в образованиях дополнительного образования, самодеятельные артисты. Допустимый возраст участников от 9 до 35 лет включительно. Конкурс проводится по следующим номинациям: сольное исполнительство, ансамбли (баянистов, аккордеонистов, гармонистов), ансамбли «Учитель-ученик».
Конкурсные выступления будет оценивать жюри из известных российских исполнителей и педагогов, преподавателей Забайкальского краевого училища искусств.
- Мероприятие проводится с целью сохранения и развития в культурно-образовательном пространстве Дальнего Востока и России традиций музыкального образования на баяне, аккордеоне, гармони, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье музыканты соберутся на «Дни гармоники»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Старт и финиш забега запланирован в селе Туран
Вокалисты посоревнуются в исполнении произведений Анатолия Андреева
Лучшими в Советском районе стали учащиеся школы №54
В регионе начался пожароопасный сезон
Первый этап чемпионата проведут в Кяхте
Победителей выбирали в семи номинациях
У юбиляра 19 внуков и 20 правнуков
Золотые награды завоевали Батлаев Баир, Цыбиков Радна, Воронцова Людмила, Ткачёва Кристина и Бадмаринчинова Эржена
Граждан наградят знаком отличия за заслуги и нагрудными знаками
Экспресс будет отправляться из столицы Бурятии 5 раз в неделю
Поощрение знаком будет проводиться один раз в год
Бронзовые медали выиграли Мунсэл Цыденова и Кристина Тамразян
Спортсменка стала третьей в индивидуальной гонке на время в гору
В целом население России уменьшилось на 711 тысяч человек
Мужчина повторно нарушил антиковидные правила