В Забайкалье музыканты соберутся на «Дни гармоники»

Фестиваль объединит молодых баянистов и гармонистов



С 19 по 26 апреля в Забайкальском крае пройдёт IV(VIII) фестиваль-конкурс «Дни гармоники в Забайкалье». Мероприятие состоится в дистанционном формате на платформе YouTube.



В фестивале примут участие ученики детских музыкальных школ, школ искусств, училищ, а также исполнители, не обучающиеся в образованиях дополнительного образования, самодеятельные артисты. Допустимый возраст участников от 9 до 35 лет включительно. Конкурс проводится по следующим номинациям: сольное исполнительство, ансамбли (баянистов, аккордеонистов, гармонистов), ансамбли «Учитель-ученик».



Конкурсные выступления будет оценивать жюри из известных российских исполнителей и педагогов, преподавателей Забайкальского краевого училища искусств.



- Мероприятие проводится с целью сохранения и развития в культурно-образовательном пространстве Дальнего Востока и России традиций музыкального образования на баяне, аккордеоне, гармони, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+

