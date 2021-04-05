В Бурятии прокуратура вышла на связь со студентами

Прокуратура провела несколько профилактических мероприятий



Работники прокуратуры республики встретились с учащимися Байкальского колледжа сервиса и туризма, Бурятского республиканского информационно-экономического техникума и Бурятского республиканского индустриального техникума. Мероприятие прошло в режиме видеосвязи.



Студентам рассказали об основных направлениях деятельности прокуратуры, о надзоре за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи, о целях и задачах, стоящих перед надзорным ведомством.



Прокуроры выступили с темой «Профилактика правонарушений в молодёжной среде». Особое внимание уделили разъяснению правомерного и безопасного пользования интернетом. Молодым людям рекомендовали не поддаваться на провокационные сообщения в социальных сетях.



- Кроме того, обсуждались вопросы участия граждан, в том числе несовершеннолетних, в публичных мероприятиях. Присутствующим разъяснили основные положения закона, регламентирующего процедуру проведения таких мероприятий. Ребятам напомнили об административной и уголовной ответственности за противоправное поведение, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

