Прокуратура провела несколько профилактических мероприятий
Работники прокуратуры республики встретились с учащимися Байкальского колледжа сервиса и туризма, Бурятского республиканского информационно-экономического техникума и Бурятского республиканского индустриального техникума. Мероприятие прошло в режиме видеосвязи.
Студентам рассказали об основных направлениях деятельности прокуратуры, о надзоре за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи, о целях и задачах, стоящих перед надзорным ведомством.
Прокуроры выступили с темой «Профилактика правонарушений в молодёжной среде». Особое внимание уделили разъяснению правомерного и безопасного пользования интернетом. Молодым людям рекомендовали не поддаваться на провокационные сообщения в социальных сетях.
- Кроме того, обсуждались вопросы участия граждан, в том числе несовершеннолетних, в публичных мероприятиях. Присутствующим разъяснили основные положения закона, регламентирующего процедуру проведения таких мероприятий. Ребятам напомнили об административной и уголовной ответственности за противоправное поведение, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии прокуратура вышла на связь со студентами
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Репетировал военный оркестр
Решён многолетний вопрос с замершим строительством дома на Столичной
Улан-удэнцы крайне возмущены ликвидацией и так немногочисленных здоровых деревьев
Прокуратура провела несколько профилактических мероприятий
Сейчас отходы вывозятся в Максимиху
Для необычных занятий приобретено новое оборудование
За сутки выздоровело от коронавируса людей меньше, чем заразилось
Лидия Николаевна начала работать с 10 лет
Трое спортсменов из Бурятии отправятся на главные международные старты
Турнир состоялся в Крыму
В одном концерте выступят все большие творческие коллективы Колледжа искусств
Пока пассажиры ждут автобус, они смогут узнать много нового
Мужчина обратился в прокуратуру
Марафон состоялся в воскресенье
По республике местами небольшой снег