В Иркутской области конкурс посвятят автору гимна Бурятии

Вокалисты посоревнуются в исполнении произведений Анатолия Андреева



В Иркутской области стартовал приём заявок на участие в конкурсе вокалистов «Тоонто нютаг», посвящённый 80-летию со дня рождения композитора, автора музыки гимна Бурятии Анатолия Андреевича Андреева. Мероприятие состоится 24 апреля в посёлке Кутулик Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа. Заявки на участие с пометкой «Тоонто нютаг» подаются до 19 апреля по электронной почте tradicot@mail.ru.



Конкурс проводится по двум номинациям: сольное исполнительство и ансамблевое исполнительство до 8 человек. Также участники будут разделены на две возрастные категории: от 14 до 18 лет и от 19 лет и старше. Конкурсантам предстоит исполнить одно из произведений Анатолия Андреева.



Победители номинаций награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени и подарочными картами, остальные конкурсанты – дипломами за участие. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.



Возрастное ограничение 12+

