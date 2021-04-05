 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 апреля

04 апреля

Популярное

В Иркутской области конкурс посвятят автору гимна Бурятии

В Иркутской области конкурс посвятят автору гимна Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вокалисты посоревнуются в исполнении произведений Анатолия Андреева

В Иркутской области стартовал приём заявок на участие в конкурсе вокалистов «Тоонто нютаг», посвящённый 80-летию со дня рождения композитора, автора музыки гимна Бурятии Анатолия Андреевича Андреева. Мероприятие состоится 24 апреля в посёлке Кутулик Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа. Заявки на участие с пометкой «Тоонто нютаг» подаются до 19 апреля по электронной почте tradicot@mail.ru.

Конкурс проводится по двум номинациям: сольное исполнительство и ансамблевое исполнительство до 8 человек. Также участники будут разделены на две возрастные категории: от 14 до 18 лет и от 19 лет и старше. Конкурсантам предстоит исполнить одно из произведений Анатолия Андреева.

Победители номинаций награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени и подарочными картами, остальные конкурсанты – дипломами за участие. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.

Возрастное ограничение 12+
Усть-Ордынский Бурятский округ Аларский район Иркутская область конкурс вокальный конкурс песня
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии проведут соревнования по технике горного туризма
В Бурятии проведут соревнования по технике горного туризма
Общество, 05.04.2021
Первенство состоится в местности Тологой Иволгинского района
В Забайкалье музыканты соберутся на «Дни гармоники»
В Забайкалье музыканты соберутся на «Дни гармоники»
Общество, 05.04.2021
Фестиваль объединит молодых баянистов и гармонистов
В Бурятии пробегут «Тункинский марафон»
В Бурятии пробегут «Тункинский марафон»
Общество, 05.04.2021
Старт и финиш забега запланирован в селе Туран
В Иркутской области конкурс посвятят автору гимна Бурятии
В Иркутской области конкурс посвятят автору гимна Бурятии
Общество, 05.04.2021
Вокалисты посоревнуются в исполнении произведений Анатолия Андреева
В Улан-Удэ прошёл фестиваль-конкурс школьного КВН
В Улан-Удэ прошёл фестиваль-конкурс школьного КВН
Общество, 05.04.2021
Лучшими в Советском районе стали учащиеся школы №54
В Забайкалье ввели особый противопожарный режим
В Забайкалье ввели особый противопожарный режим
Общество, 05.04.2021
В регионе начался пожароопасный сезон
В Бурятии состоятся соревнования по мотокроссу
В Бурятии состоятся соревнования по мотокроссу
Общество, 05.04.2021
Первый этап чемпионата проведут в Кяхте
В Иркутской области наградили лучшие книги региона
В Иркутской области наградили лучшие книги региона
Общество, 05.04.2021
Победителей выбирали в семи номинациях
Боксёры Бурятии выиграли 11 медалей первенства ДФО
Боксёры Бурятии выиграли 11 медалей первенства ДФО
Общество, 05.04.2021
Золотые награды завоевали Батлаев Баир, Цыбиков Радна, Воронцова Людмила, Ткачёва Кристина и Бадмаринчинова Эржена
В Усть-Ордынском округе учреждены ведомственные награды
В Усть-Ордынском округе учреждены ведомственные награды
Общество, 05.04.2021
Граждан наградят знаком отличия за заслуги и нагрудными знаками
Поезд «Улан-Удэ – Иркутск» возобновит курсирование летом
Поезд «Улан-Удэ – Иркутск» возобновит курсирование летом
Общество, 05.04.2021
Экспресс будет отправляться из столицы Бурятии 5 раз в неделю
В Иркутской области появился знак «Почётный доброволец»
В Иркутской области появился знак «Почётный доброволец»
Общество, 05.04.2021
Поощрение знаком будет проводиться один раз в год
Борицы Бурятии завоевали 2 награды первенства России
Борицы Бурятии завоевали 2 награды первенства России
Общество, 05.04.2021
Бронзовые медали выиграли Мунсэл Цыденова и Кристина Тамразян
Иркутская велогонщица стала призёром чемпионата России
Иркутская велогонщица стала призёром чемпионата России
Общество, 05.04.2021
Спортсменка стала третьей в индивидуальной гонке на время в гору

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^