В школе в Бурятии будут заниматься пилатесом

Для необычных занятий приобретено новое оборудование



В Никольской школе в Мухоршибирском районе Бурятии внедрена новая образовательная программа «Гимнастика, фитнес и физическая подготовка». В рамках программы поступило оборудование: гимнастические маты, скамейки, канаты, перекладины, брусья, степ-платформы, тренажёры для пресса и спины, сообщает группа «Мухоршибирь-инфо. 24/7».



Теперь в школе есть возможность проводить различные занятия, в том числе по таким необычным дисциплинам, как игровой стретчинг, фитбол-гимнастика, степ-аэробика, черлидинг, пилатес.



- Работа по программе «Гимнастика, фитнес и физическая подготовка» проводится на основе методических разработок, которые составлены на весь учебный год по принципу «от простого – к сложному» с применением различных технологий. Также здесь систематизирован и обобщён педагогический опыт различных фитнес-направлений. Итоги реализации данной программы будут представлены на открытых, итоговых занятиях, занятиях с участием родителей, спортивных и других мероприятиях, - прокомментировала заместитель директора по воспитательной работе Никольской школы Татьяна Егорова.

