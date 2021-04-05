В Бурятии число смертей от коронавируса движется к 800

За сутки выздоровело от коронавируса людей меньше, чем заразилось



По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 5 апреля общее число случаев заражения COVID-19 достигло 36 286. Из них 54% (19 264) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



За сутки коронавирус выявили у 46 человек. Из них большинство (36) сами обратились к врачам из-за признаков ОРВИ, остальных обследовали как контактных и с профцелью.



Темпы заболеваемости держатся на прежнем уровне. Днём ранее было 47 новых заболевших, в субботу 49, в пятницу 48, а в четверг 44, что стало минимальным показателем за долгое время. Вообще же, цифры в +40 больных за сутки фиксировались в Бурятии прежде только в конце августа, до второй волны коронавируса.



Выздоровел накануне 21 пациент. За всё время вылечились от ковида 34 668 человек, или 95%.



Накануне скончались трое больных коронавирусом. За всё время болезнь забрала жизни 794 жителей Бурятии.



Сегодня в стационарах республики лечатся 468 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 316. В отделениях реанимации находится 67 пациентов (из них старше 65 лет – 39), на ИВЛ 28 пациентов (из них старше 65-ти – 15).



Свободна 201 ковидная койка.



Амбулаторное лечение проходят 356 пациентов с коронавирусом.



Круг контактных лиц значительно сократился и на сегодня составляет 555 человек.

