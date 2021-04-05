В Иркутской области наградили лучшие книги региона

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

Победителей выбирали в семи номинациях



В Иркутске состоялась торжественная церемония награждения областного конкурса «Лучшая книга года 2020» в рамках III международного книжного фестиваля «КнгигаМарт». Конкурсная комиссия проводила отбор среди 600 книг, которые вышли в течение прошлого года на территории региона. Лучшие издания выбирали в семи номинациях.



В номинации «Лучшее издание по искусству» победили два издания Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачёва «Художники – участники Великой Отечественной войны» и «Иркутск. Город во времени». Лучшим научным изданием об искусстве признана монография «Формирование архитектурной идентичности городской среды Иркутска» Натальи Глебовой. Победителями в номинации «Лучшее литературно-художественное издание. Проза» выбраны две книги: Александра Лаптева «Память сердца» и Светланы Михеевой «Роза, играй!».



Среди изданий стихотворений в номинации «Лучшее литературно-художественное издание. Поэзия» победила книга Георгия Кольцова «Неизбывная сила родства». Анна Масленникова с книгой «Славик – слон-невидимка» и Огарков Владислав с книгой «Переходный возраст» стали победителями в номинации «Лучшее издание для детей и юношества». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

