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В Усть-Ордынском округе учреждены ведомственные награды

В Усть-Ордынском округе учреждены ведомственные награды
Общество,  Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Граждан наградят знаком отличия за заслуги и нагрудными знаками

В Усть-Ордынском Бурятском округе утверждены новые ведомственные награды. Поощрение знаком отличия «За заслуги перед Усть-Ордынским Бурятским округом» и нагрудными знаками «Почётный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа», «Почётный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа» и «Почётный работник физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа» будет производиться ежегодно ко Дню образования УОБО.

По словам руководителя администрации округа Анатолия Прокопьева, ведомственные награды учреждены в соответствии с региональным законом «О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области». Положительная экспертиза в Геральдическом Совете при президенте Российской Федерации уже получена.

- Знаком отличия «За заслуги перед Усть-Ордынским Бурятским округом» будут награждаться граждане за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм, успешное решение вопросов, социально значимых для жителей округа, а также внёсшие весомый вклад в сохранение и развитие национальной самобытности, – отметил Анатолий Прокопьев.

Нагрудный знак «Почётный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» будет присваиваться гражданам за значительный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства, в том числе национальных культурных ценностей народов, проживающих на территории многонационального округа. Нагрудный знак «Почётный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа» будет вручаться за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и значительный вклад в сохранение и развитие национальных (родных) языков народов округа. Нагрудный знак «Почётный работник физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа» – за заслуги в развитии и популяризации физической культуры и спорта, в том числе национальных видов спорта народов, проживающих на территории УОБО.

Кроме того, администрация УОБО продолжит награждение почётной грамотой и объявлением благодарности гражданам, а также трудовым коллективам за безупречную работу, высокий профессионализм, а также вклад в сохранение и развитие национальной самобытности и в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами. Эти ведомственные награды утверждены в 2010 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.
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