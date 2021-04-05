В Усть-Ордынском округе учреждены ведомственные награды

Граждан наградят знаком отличия за заслуги и нагрудными знаками
В Усть-Ордынском Бурятском округе утверждены новые ведомственные награды. Поощрение знаком отличия «За заслуги перед Усть-Ордынским Бурятским округом» и нагрудными знаками «Почётный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа», «Почётный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа» и «Почётный работник физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа» будет производиться ежегодно ко Дню образования УОБО.
По словам руководителя администрации округа Анатолия Прокопьева, ведомственные награды учреждены в соответствии с региональным законом «О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области». Положительная экспертиза в Геральдическом Совете при президенте Российской Федерации уже получена.
- Знаком отличия «За заслуги перед Усть-Ордынским Бурятским округом» будут награждаться граждане за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм, успешное решение вопросов, социально значимых для жителей округа, а также внёсшие весомый вклад в сохранение и развитие национальной самобытности, – отметил Анатолий Прокопьев.
Нагрудный знак «Почётный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» будет присваиваться гражданам за значительный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства, в том числе национальных культурных ценностей народов, проживающих на территории многонационального округа. Нагрудный знак «Почётный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа» будет вручаться за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и значительный вклад в сохранение и развитие национальных (родных) языков народов округа. Нагрудный знак «Почётный работник физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа» – за заслуги в развитии и популяризации физической культуры и спорта, в том числе национальных видов спорта народов, проживающих на территории УОБО.
Кроме того, администрация УОБО продолжит награждение почётной грамотой и объявлением благодарности гражданам, а также трудовым коллективам за безупречную работу, высокий профессионализм, а также вклад в сохранение и развитие национальной самобытности и в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами. Эти ведомственные награды утверждены в 2010 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.
В Усть-Ордынском округе учреждены ведомственные награды
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экспресс будет отправляться из столицы Бурятии 5 раз в неделю
Поощрение знаком будет проводиться один раз в год
Бронзовые медали выиграли Мунсэл Цыденова и Кристина Тамразян
Спортсменка стала третьей в индивидуальной гонке на время в гору
В целом население России уменьшилось на 711 тысяч человек
Мужчина повторно нарушил антиковидные правила
В прошлом году 178 абитуриентов, хотевших стать врачам, не сдали ЕГЭ по химии
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с Мамая
Зимний маршрутный учёт охватил огромную территорию
Готовность ждать ответ от работодателя зависит также и от опыта
Бадма-Ханда спела на бурятском в ролике-презентации участников «Новой звезды»
Хамид Сафиулла рассказал, как правильно совершать намаз
Один из жителей Бурятии отказался получать паспорт по принципиальным соображениям
Уже проведено более сотни профотжигов
Футболист из Бурятии дебютировал за команду из ПФЛ