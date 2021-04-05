Лидия Николаевна начала работать с 10 лет
Накануне 90-летний юбилей отмечала жительница Кяхтинского района Бурятии Лидия Николаевна Лоскутникова, сообщает «Кяхта-инфо. 24/7».
Лидия Николаевна родилась в селе Шазага Кяхтинского района. С 10 лет пошла работать в колхоз «Комбайн» разнорабочей. В 19 лет вышла замуж и уехала в Кяхту. Работала на кирпичном заводе, потом в райкоме партии техничкой.
В 1949 году переехали семьёй в село Хамнигадай. Работала в детском саду пять лет, потом перешла в совхоз дояркой. В 1980 году пошла работать няней в больницу, где работала до 1995 года. Общий рабочий стаж 54 года.
Родила и воспитала пять детей. У Лидии Николаевны 10 внуков 20 правнуков.
Сейчас Лидия Николаевна живёт в селе Кудара-Сомон.
Жительница Бурятии отметила 90-летний юбилей
Общество, Фото:
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