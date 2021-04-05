В одном концерте выступят все большие творческие коллективы Колледжа искусств
В Улан-Удэ продолжается фестиваль «Art Next 2021», посвящённый 90-летию Колледжа искусств им. П.И. Чайковского. Следующий юбилейный проект – концерт «Молодость. Талант. Вдохновение!»
- Этот концерт будет интересен зрителю и слушателю. Все большие творческие коллективы колледжа в одном концерте - оркестры русских и бурятских инструментов, два хора, духовой оркестр, камерный детский ансамбль, лучшие молодые исполнители, а также всеми любимый ансамбль народного танца «Ликование». Впервые на сцене Русского драмтеатра выступит квартет пианистов, - сообщили в Колледже искусств.
Концерт состоится 19 апреля в 18.00 на сцене Государственного Русского драматического театра им. Н. Бестужева.
Вход по билетам (количество билетов ограничено).
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Концерт «Молодость. Талант. Вдохновение!» пройдёт в Улан-Удэ
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