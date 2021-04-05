Улан-удэнские бизнесмены не выплачивали зарплату в срок

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Прокурорская проверка выявила ряд нарушений



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ проверила соблюдение трудового законодательства предприятиями и организациями, получившими меры государственной поддержки. Выявлены нарушения прав работников данных предприятий на своевременное получение вознаграждения за труд и легализацию трудовых отношений.



Так, руководителем общества с ограниченной ответственностью, в единственном лице выполняющим трудовые функции по изготовлению кондитерских изделий, не производились отчисления с заработной платы в обязательные фонды. В другой организации, осуществляющей рекламные услуги, работодателем с работниками не были заключены трудовые договоры, регламентирующие условия труда. Трудовые отношения были отражены лишь в виде записей о приёме на работу в трудовых книжках.



По результатам проверки прокурор района внёс семь представлений руководителям организаций, которые удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, с пятью работниками легализованы трудовые отношения. Пять работодателей привлечены к административной ответственности за невыплату зарплаты в срок в виде предупреждений, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

