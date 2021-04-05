Прокурорская проверка выявила ряд нарушений
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ проверила соблюдение трудового законодательства предприятиями и организациями, получившими меры государственной поддержки. Выявлены нарушения прав работников данных предприятий на своевременное получение вознаграждения за труд и легализацию трудовых отношений.
Так, руководителем общества с ограниченной ответственностью, в единственном лице выполняющим трудовые функции по изготовлению кондитерских изделий, не производились отчисления с заработной платы в обязательные фонды. В другой организации, осуществляющей рекламные услуги, работодателем с работниками не были заключены трудовые договоры, регламентирующие условия труда. Трудовые отношения были отражены лишь в виде записей о приёме на работу в трудовых книжках.
По результатам проверки прокурор района внёс семь представлений руководителям организаций, которые удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, с пятью работниками легализованы трудовые отношения. Пять работодателей привлечены к административной ответственности за невыплату зарплаты в срок в виде предупреждений, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Улан-удэнские бизнесмены не выплачивали зарплату в срок
Общество, Фото:
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