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Жителю Бурятии не выплатили в срок зарплату

Жителю Бурятии не выплатили в срок зарплату
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина обратился в прокуратуру

Житель Мухоршибирского района Бурятии обратился в прокуратуру и заявил о нарушении трудового законодательства в деятельности организации, осуществляющей сбор и транспортировку твёрдых бытовых отходов на территории района.

Выявлено, что заявителю своевременно не выплачена заработная плата за декабрь 2020 года, не произведена выплата за время ежегодного отпуска.

Генеральному директору организации внесено представление, которое удовлетворено, работнику заработная плата выплачена, начислена компенсация за каждый день просрочки, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении работодателя возбуждено административное дело за невыплату зарплаты в срок. Государственной инспекцией труда в Бурятии виновному назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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