В Забайкалье Лыжный марафон собрал порядка 300 спортсменов

Марафон состоялся в воскресенье



Десятый лыжный марафон на призы губернатора Забайкальского края прошёл 4 апреля на озере Арахлей. В нём участвовали порядка 300 человек. Глава региона Александр Осипов поддержал спортсменов и вручил награды победителям.



- Вы большие молодцы, что все здесь собрались. Особенно я приветствую самых юных спортсменов. Погода проверяет ваши характеры. Но у вас есть мастерство, навыки, и сегодня вы это покажете. Мы начали пятилетие спорта в крае. Каждый год у нас будет все больше и больше соревнований, будет расти ваше мастерство, и вы будете завоёвывать все больше призов. Желаю вам успешного старта, внимания, заботы друг о друге на лыжне, отличного настроения, и возможности показать самые лучшие свои качества, - обратился с приветствием глава региона.



В марафоне участвовали профессиональные спортсмены и просто любители лыжных гонок. Соревнования проходили в разных возрастных категориях на пяти дистанциях - 30, 20, 15, 10 и пять километров.



- Я проехал 20 километров, гонка прошла нормально, стабильно. Я пришёл сюда с зарядом на победу. Старался держаться впереди идущих. Было тяжеловато, не обошлось без падений. Но я понял, что надо выходить вперёд и задавать темп. Впереди меня был один человек, так мы вдвоём шли всю дистанцию. В итоге мне удалось вырваться вперёд и прийти первым, - сказал участник марафона Владимир Пляскин, занявший первое место среди юниоров.



Среди мужчин на дистанции пять километров победителями в своих возрастных группах стали Леонид Уразгильдеев, Александр Михайловский, Александр Емельянов, Владимир Бояркин, Ярослав Черепанов. На дистанции 10 километров – Эдуард Каудже и Владимир Войталюк, Артем Газинский, Никита Гаученов, 15 километров – Никита Большаков. 20 километров быстрее всех преодолели Николай Долгов и Владимир Пляскин. На дистанции 30 километров победителями стали Константин Колокольцев, Александр Панов и Антон Артамонов.



Среди женщин места распределились следующим образом: на дистанции 5 километров в своих возрастных группах победили Наталья Подымалова, Наталья Авгулевич, Ирина Абдулагапова, Анастасия Резникова, Софья Гончарук, на дистанции 10 километров – Ольга Ткачук, Наталья Преснякова, Татьяна Яковлева, Алина Никитина, 15 километров – Анастасия Углик, 20 километров – Александра Никуличева, Анна Смирнова, Аюна Бадмаева.



Традиция проведения лыжного марафона на призы губернатора на озере Арахлей заложена в марте 2006 года. Впервые флаг Арахлейского лыжного марафона в 2006 году поднимал пятикратный победитель первенств России Сергей Бондарь – воспитанник Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.