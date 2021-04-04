Общий уровень воды за сутки понизился на 10 см
Накануне в село Кома Прибайкальского района был организован рабочий выезд межведомственной группы в составе сотрудников МЧС России, республиканского агентства ГО и ЧС и министерства природных ресурсов Бурятии.
- На месте было произведено обследование местности, на основании которого выработан ряд мероприятий, направленных на ликвидацию последствий затопления, даны рекомендации по предупреждению возникновения подобных ситуаций, - отметили в ГУ МЧС России по Бурятии.
В это же время в одном из подворий, попавших в зону подтопления, производилась откачка воды. В ходе работ за 3 апреля с применением мотопомпы и пожарного автомобиля было откачено более 3200 кубометров талых вод силами СП «Итанцинское» и ПЧ-38 Прибайкальского ОГПС республики. Накануне силами местных жителей произведена распиловка льда в районе моста через реку Кома для беспрепятственного прохождения талых вод.
В результате комплекса принятых мер общий уровень воды за сутки понизился на 10 см, благодаря этому – воды, выступившие в жилом доме, расположенном по улице Коммунистической, ушли. Работы по откачке воды завершены.
- Спуск воды продолжается естественным путем по пропиленным каналам, наблюдается снижение уровня воды. Угрозы подтопления нет. Мониторинг обстановки на месте осуществляется администрацией Прибайкальского района. Ситуация находится на контроле Главного управления, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», жители Прибайкальского района Бурятии жаловались на талые воды. По словам сельчан, растаявший снег превратился в грязь, а дороги никто не расчистил.
Паводковая ситуация в районе Бурятии стабилизировалась
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По предварительным данным, оба водителя погибли
Он потратил деньги за три дня
Данные по младенческой смертности по регионам опубликовал Росстат
Сейчас в республике в 103 приёмных семьях для пожилых граждан проживают 104 человека
На момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения
На суде женщина пояснила, что не хотела убивать гражданского мужа
По данным на второе апреля, собрано 38 млн из требующихся 160
Всего в республике проходят лечение 802 человека
«Ты спел не хуже оригинала», - пошутили на шоу. ВИДЕО
Первое место занял Антон Шомоев
Ступа посвящена началу первых молебнов в Иволгинском дацане
По северу республики снегопады
В регионе действуют ещё 27 ледовых дорог
Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы
Самый тяжёлый малыш весил почти пять килограммов