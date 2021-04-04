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Паводковая ситуация в районе Бурятии стабилизировалась

Паводковая ситуация в районе Бурятии стабилизировалась
Общество,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
Общий уровень воды за сутки понизился на 10 см

Накануне в село Кома Прибайкальского района был организован рабочий выезд межведомственной группы в составе сотрудников МЧС России, республиканского агентства ГО и ЧС и министерства природных ресурсов Бурятии.

- На месте было произведено обследование местности, на основании которого выработан ряд мероприятий, направленных на ликвидацию последствий затопления, даны рекомендации по предупреждению возникновения подобных ситуаций, - отметили в ГУ МЧС России по Бурятии.

В это же время в одном из подворий, попавших в зону подтопления, производилась откачка воды. В ходе работ за 3 апреля с применением мотопомпы и пожарного автомобиля было откачено более 3200 кубометров талых вод силами СП «Итанцинское» и ПЧ-38 Прибайкальского ОГПС республики. Накануне силами местных жителей произведена распиловка льда в районе моста через реку Кома для беспрепятственного прохождения талых вод.

В результате комплекса принятых мер общий уровень воды за сутки понизился на 10 см, благодаря этому – воды, выступившие в жилом доме, расположенном по улице Коммунистической, ушли. Работы по откачке воды завершены.

- Спуск воды продолжается естественным путем по пропиленным каналам, наблюдается снижение уровня воды. Угрозы подтопления нет. Мониторинг обстановки на месте осуществляется администрацией Прибайкальского района. Ситуация находится на контроле Главного управления, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», жители Прибайкальского района Бурятии жаловались на талые воды. По словам сельчан, растаявший снег превратился в грязь, а дороги никто не расчистил.

паводок
 
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