Он потратил деньги за три дня
Неизвестные украли с карты 39-летнего жителя Читы 416 тысяч рублей, воспользовавшись услугой «мобильный банк». Мужчина заподозрил в краже родственника, который накануне приходил в гости.
Сотрудники полиции проверили подозреваемого по месту жительства, однако он отсутствовал. Позже парень был задержан, от него получены признательные показания. Выяснилось, в течение трех дней молодой человек тратил чужие средства: посещал компьютерно-игровые клубы и космопарк. Когда деньги кончились, он вернулся домой.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец потратил украденные 400 тысяч на развлечения
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