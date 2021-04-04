Читинец потратил украденные 400 тысяч на развлечения

Он потратил деньги за три дня



Неизвестные украли с карты 39-летнего жителя Читы 416 тысяч рублей, воспользовавшись услугой «мобильный банк». Мужчина заподозрил в краже родственника, который накануне приходил в гости.



Сотрудники полиции проверили подозреваемого по месту жительства, однако он отсутствовал. Позже парень был задержан, от него получены признательные показания. Выяснилось, в течение трех дней молодой человек тратил чужие средства: посещал компьютерно-игровые клубы и космопарк. Когда деньги кончились, он вернулся домой.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

