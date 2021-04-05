По республике местами небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 апреля по республике местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14, днём по северным районам до 15-18 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём +8, +13, местами -2, +3.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +8, +10.
В Улан-Удэ днём до +10 градусов
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