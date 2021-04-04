В Бурятии за два месяца 2021 года скончались шесть младенцев

Данные по младенческой смертности по регионам опубликовал Росстат



За январь-февраль 2021 года умерло 6 детей в возрасте до года. Об этом стало известно из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства. За аналогичный период прошлого года умерло также 6 детей до одного года – таким образом, младенческая смертность в республике осталась на прежнем уровне.



В соседних регионах – Иркутской области и Забайкальском крае – за два месяца 2021 года скончались 15 и 11 новорожденных соответственно. В двух субъектах РФ отмечается снижение младенческой смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



