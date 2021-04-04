В Бурятии семья «усыновила» дедушку

Сейчас в республике в 103 приёмных семьях для пожилых граждан проживают 104 человека
В Бурятии реализуется стационарозамещающая технология «приёмная семья для пожилых людей».
- В республике приёмные семьи создаются в основном в сельской местности, где сохранились более тесные дружественные связи, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В настоящее время в 103 приёмных семьях для пожилых граждан проживает 104 гражданина. И такая стационарозамещающая технология в рамках нацпроекта «Демография» имеет тенденцию к развитию. Ведь ничем нельзя заменить тёплую домашнюю атмосферу, общую ответственность за совместное ведение хозяйства.
Успешно проект реализуется в Мухоршибирском районе. В силу жизненных обстоятельств Лаврен Петрович Кушнарёв с 2006 года проживал один, но в связи с преклонным возрастом и заболеваниями стал испытывать трудности в быту. Когда появилась нужда в постоянном уходе, на помощь ему пришёл сосед, Сергей Иванович Михалёв. С детства семья Кушнарёва опекала Сергея, и когда понадобилась помощь Лаврену Петровичу, Сергей принял решение о совместном проживании. И уже 10 лет одинокий инвалид проживает в приёмной семье для пожилого человека.
- В семье Михалёвых благополучная атмосфера, взаимопонимание и доверие царят в ухоженном теплом доме. По мере возможности Лаврен Петрович помогает в содержании личного подсобного хозяйства. Он не понаслышке знает сельский труд, поскольку всю жизнь проработал в колхозе. Сергей Иванович работает сторожем в детском саду, - отметили в минсоцзащиты Бурятии.
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