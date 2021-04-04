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В Бурятии женщина в ходе ссоры убила сожителя

В Бурятии женщина в ходе ссоры убила сожителя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На суде женщина пояснила, что не хотела убивать гражданского мужа

Между сожителями произошла ссора, в ходе которой гражданский муж наносил жене удары, пинал и оскорблял её. В ходе конфликта женщина взяла со стола нож и умышленно нанесла им один удар супругу. Потерпевший позже скончался в больнице.

На суде жительница Хоринского района вину в совершении преступления признала частично: пояснила, что сожителя не хотела убивать.

Суд, исследовав материалы уголовного дела, допросив участников процесса и свидетелей по уголовному делу, пришёл к выводу о виновности подсудимой в совершении преступления.

28 января 2021 года в отношении женщины Хоринским районным судом постановлен обвинительный приговор, которым она признана виновной в убийстве. Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу, сторонам не был обжалован в апелляционном порядке, сообщили в райсуде. 
убийство
 
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