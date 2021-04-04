В Бурятии женщина в ходе ссоры убила сожителя

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На суде женщина пояснила, что не хотела убивать гражданского мужа



Между сожителями произошла ссора, в ходе которой гражданский муж наносил жене удары, пинал и оскорблял её. В ходе конфликта женщина взяла со стола нож и умышленно нанесла им один удар супругу. Потерпевший позже скончался в больнице.



На суде жительница Хоринского района вину в совершении преступления признала частично: пояснила, что сожителя не хотела убивать.



Суд, исследовав материалы уголовного дела, допросив участников процесса и свидетелей по уголовному делу, пришёл к выводу о виновности подсудимой в совершении преступления.



28 января 2021 года в отношении женщины Хоринским районным судом постановлен обвинительный приговор, которым она признана виновной в убийстве. Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор суда вступил в законную силу, сторонам не был обжалован в апелляционном порядке, сообщили в райсуде.

