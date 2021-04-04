Писательница Дарья Донцова помогла малышке Адисе

Известная российская писательница, сценаристка, радио- и телеведущая Дарья Донцова помогла малышке Адисе. Об этом сообщили родители девочки в социальной сети.
- Нам оказала поддержку писательница, сценаристка, радио- и телеведущая, автор большого числа книг в жанре «иронический детектив» - Дарья Донцова. Спасибо Вам, Агриппина Аркадьевна, за Вашу помощь, за Ваше понимание и Вашу отзывчивость. Пусть каждый день дарит чудесные эмоции и добрые вести, хорошее настроение и невероятное вдохновение, чтобы удавалось всегда быть на вершине писательского успеха и славы. А также искренне благодарим всех, кто причастен к спасению нашей дочери. Ваша помощь чрезвычайно ценна и никогда не будет забыта, - написали в Instagram Дарима и Арсалан Гармаевы.
Как сообщал «Байкал-Daily», мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ответил на предложение жителей Бурятии отдать средства, предназначенные на празднование Дня города, трёхмесячной тяжёлобольной Адисе Гармаевой.
Просто так отдать бюджетные деньги нельзя на благотворительность нельзя, это нецелевое расходование. Однако мэр обещал рассмотреть все возможности.
У ребёнка спинальная мышечная атрофия первого типа, ей требуется препарат «Золгенсма» за 160 миллионов. Лекарство вылечит ребёнка от тяжёлого недуга и подарит нормальную жизнь. По данным на 2 апреля, из 160 млн собрано 38.
СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)
2202201887044796
89503863174
БИК: 048142604
SWIFT-код: SABRRUMM
Paysend: 2202201887044796
СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548
СБЕРБАНК (папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г)
4173980028315014
89516399101
Paysend: 4173980028315014
ВТБ (мама Адисы- Дарима Андреевна Г)
4893470460105726
89503863174
BIC: VTBRRUMMXXX
Paysend: 4893470460105726
ГАЗПРОМБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г) 4249170443427962
BIC: GAZPRUXXX
Paysend: 4249170443427962
ТИНЬКОФФ (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812
Paysend: 5536913926253812
PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)garm_darima19@mail.ru
PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com
GOFUNDME https://gofund.me/33c16cee
Фонды:
БФ «Поколение 2012»: можно отправить смс со словом
Адиса 500 (обязательно нужен пробел) на короткий номер 3443
Сумма от 100 до 15 000 рублей
⠀
ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить платёж
БФ «Право на жизнь»
ОТПРАВЬТЕ СМС на номер 3434 со словом АДИСА
Пример: АДИСА 100 (где 100 сумма пожертвования)
БФ "РЕНЕССАНС"
Счёт: 40703810302500002660 ₽
ИНН 2543155339 КПП 254301001
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999