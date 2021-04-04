На момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения
В поле, в 20 км от села Большая Кудара, задержан 22-летний неработающий, ранее судимый за наркопреступление житель Кяхты, у которого изъято вещество растительного происхождения.
По результатам экспертизы, изъятое – марихуана весом более 100 граммов.
На момент задержания молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. За правонарушение в отношении него составлен административный протокол.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
У жителя Бурятии изъяли марихуану
Общество, Фото:
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