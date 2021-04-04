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В Бурятии коронавирус за сутки выявили у 47 человек

В Бурятии коронавирус за сутки выявили у 47 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Всего в республике проходят лечение 802 человека

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 4 апреля зарегистрировано 36 240 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. 54% (19 227) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 47 новых больных коронавирусом. Из новых случаев COVID-19: 36 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 656 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 184 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от COVID-19 – 34647 человек, в том числе за сутки 48 человек.

В стационарах республики получают лечение 462 пациента с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 311. В отделениях реанимации находится 70 пациентов (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 23 пациента (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 669 коек, занято – 462, свободно – 207 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,1%.

Амбулаторное лечение проходят 340 пациентов с COVID-19.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 791 человек.
коронавирус
 
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