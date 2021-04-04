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Уроженец Улан-Удэ выступил на шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ

Уроженец Улан-Удэ выступил на шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ
Общество,  Фото:скриншот
«Ты спел не хуже оригинала», - пошутили на шоу. ВИДЕО

Накануне на ТНТ показали очередной выпуск шоу «Музыкальная интуиция» (16+), в котором принял участие Игорь Попов из Улан-Удэ.

На передаче звёздные команды отгадывают, кто в студии умеет петь, а кто лишь выдаёт себя за вокалиста. В новом выпуске свою музыкальную интуицию проверяли Сергей Жуков, Niletto, Мигель, Мария Кравченко, Иван Абрамов и Юра Музыченко.

Как сообщал «Байкал-Daily», в стартовом раунде программы ведущий Азамат Мусагалиев даёт подсказки звёздам, рассказывая факты из жизни участников. В профайле Игоря было указано, что он будущий чиновник. Такое описание вызвало любопытство у звёздных команд, поэтому имя Игоря называли аж в трёх. В итоге зрителям и звёздам показали расширенный профайл, затем Игорь выступил за ширмой, а в третьем раунде его, наконец, пригласили спеть на сцену – он исполнил песню «Танцуй под Бузову».



Команда Niletto, в которой были стендап-комик Иван Абрамов, наставник проекта «Танцы» Мигель, выбрали Игоря Попова, полагая, что он умеет петь, и промахнулись.

«Ты спел не хуже оригинала», - пошутил ведущий Азамат Мусагалиев. Далее участник шоу из Улан-Удэ рассказал немного о себе: «Мне 19 лет, я учусь на «государственном управлении», но творчество всегда-всегда было внутри меня, занимался я в театральной студии, вокалом, но потом голос сломался, и куда-то всё это улетучилось».

Участница проекта «Comedy Woman» (2008—2019), бывшая участница команд КВН «Сборная МИСиС», «Сборная малых народов» и «Свои секреты». Мария Кравченко, которая была в составе певца Сергея Жукова, задала вопрос, голос сломался, а куда делся слух.

«Как бы, вот так вот», - улыбнулся Попов.
 
Отметим, за каждого отгаданного певца звездные команды получат деньги, за каждую ошибку – деньги получат соперники. Итоговую сумму в банке направят на благотворительность.

 
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