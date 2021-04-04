Уроженец Улан-Удэ выступил на шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ



Отметим, за каждого отгаданного певца звездные команды получат деньги, за каждую ошибку – деньги получат соперники. Итоговую сумму в банке направят на благотворительность.





Команда Niletto, в которой были стендап-комик Иван Абрамов, наставник проекта «Танцы» Мигель, выбрали Игоря Попова, полагая, что он умеет петь, и промахнулись.«Ты спел не хуже оригинала», - пошутил ведущий Азамат Мусагалиев. Далее участник шоу из Улан-Удэ рассказал немного о себе: «Мне 19 лет, я учусь на «государственном управлении», но творчество всегда-всегда было внутри меня, занимался я в театральной студии, вокалом, но потом голос сломался, и куда-то всё это улетучилось».Участница проекта «Comedy Woman» (2008—2019), бывшая участница команд КВН «Сборная МИСиС», «Сборная малых народов» и «Свои секреты». Мария Кравченко, которая была в составе певца Сергея Жукова, задала вопрос, голос сломался, а куда делся слух.«Как бы, вот так вот», - улыбнулся Попов.