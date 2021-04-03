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Бурятию ждёт аномальное потепление

Бурятию ждёт аномальное потепление
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Температура превысит норму на несколько градусов

Наиболее высокие температурные отклонения от климатической нормы прогнозируются в ближайшие дни на юге Красноярского края, в Хакасии, Бурятии, Адыгее, на юге Иркутской области и на Байкале температура превысит норму на пять-шесть градусов. Сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

- Если говорить об аномалиях, то это означает, что в течение пятидневки наиболее высокое отклонение по сравнению с нормой - в Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала и в Западной Сибири. Например, в Салехарде температура на 8-10 градусов выше нормы… Очень тепло, - сказал Вильфанд.

Он также сообщил, что потепление ожидается в Северо-Западном федеральном округе, а также на севере Урала и в Западной Сибири.


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