Температура превысит норму на несколько градусов
Наиболее высокие температурные отклонения от климатической нормы прогнозируются в ближайшие дни на юге Красноярского края, в Хакасии, Бурятии, Адыгее, на юге Иркутской области и на Байкале температура превысит норму на пять-шесть градусов. Сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
- Если говорить об аномалиях, то это означает, что в течение пятидневки наиболее высокое отклонение по сравнению с нормой - в Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала и в Западной Сибири. Например, в Салехарде температура на 8-10 градусов выше нормы… Очень тепло, - сказал Вильфанд.
Он также сообщил, что потепление ожидается в Северо-Западном федеральном округе, а также на севере Урала и в Западной Сибири.
Бурятию ждёт аномальное потепление
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