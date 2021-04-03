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В Иркутской области закрыли ещё две ледовые переправы

В Иркутской области закрыли ещё две ледовые переправы
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
В регионе действуют ещё 27 ледовых дорог

На севере Иркутской области в минувшую пятницу после обследования, проведённого межведомственной комиссией, две ледовые переправы признаны не отвечающими требованиям безопасности.

Потепление и выпадение мокрого снега приводят к образованию талой воды на поверхности льда, что негативно сказывается на его состоянии. Эти процессы послужили поводом закрытия на реке Лене в Киренском районе переправы вблизи села Улькан на 166 километре автодороги Усть-Кут – Киренск и ледовой трассы, соединявшей в зимний период посёлки Ния и Потапово. Специалистами дорожной службы установлены знаки, запрещающие здесь движение автомобильного транспорта, на съездах возведены валы, препятствующие выезду на лёд, проведено его чернение.

На контроле Центра государственной инспекции по маломерным судам находится эксплуатация 27 ледовых переправ. Совместно с ответственными за их эксплуатацию проводится ежедневный мониторинг состояния льда: замеры толщины, визуальный осмотр поверхности на наличие трещин и изменений его структуры.

- Ледовая обстановка - нестабильна. Для предотвращения несчастных случаев, связанных с провалом людей и техники под лёд, на водных объектах проводится установка дополнительных информационных аншлагов в выявляемых опасных местах, - сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. 
Иркутская область
 
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