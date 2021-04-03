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Забайкальцы до смерти забили поленом двух приятелей

Забайкальцы до смерти забили поленом двух приятелей
Общество,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы

Забайкальскому крае завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Хилка 31 и 33 лет. Они обвиняются в убийстве двух человек, совершенном группой лиц общеопасным способом (п. п. «а, е, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба и совершенном путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По данным следствия, 21 марта 2020 года в одном из частных домов в городе Хилке обвиняемые во время совместного распития спиртного избили хозяина дома и его приятеля 35 и 40 лет. Мужчины нанесли потерпевшим удары по голове поленом. От полученных травм потерпевшие скончались.

Скрывая следы преступления, обвиняемые сбросили тела убитых в подполье, а затем облили дом бензином и подожгли. В результате дом практически полностью уничтожен огнём, ущерб составил более 600 тысяч рублей.

Тела погибших были обнаружены при тушении пожара.

- Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Ранее один из обвиняемых уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Забайкальский край убийство
 
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