Забайкальцы до смерти забили поленом двух приятелей

Общество, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы



Забайкальскому крае завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Хилка 31 и 33 лет. Они обвиняются в убийстве двух человек, совершенном группой лиц общеопасным способом (п. п. «а, е, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба и совершенном путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).



По данным следствия, 21 марта 2020 года в одном из частных домов в городе Хилке обвиняемые во время совместного распития спиртного избили хозяина дома и его приятеля 35 и 40 лет. Мужчины нанесли потерпевшим удары по голове поленом. От полученных травм потерпевшие скончались.



Скрывая следы преступления, обвиняемые сбросили тела убитых в подполье, а затем облили дом бензином и подожгли. В результате дом практически полностью уничтожен огнём, ущерб составил более 600 тысяч рублей.



Тела погибших были обнаружены при тушении пожара.



- Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Ранее один из обвиняемых уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

